Наталья Сергунина: Более 40 корпораций стали партнерами столичной программы для стартапов «Московский акселератор»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С начала существования проекта «Московский акселератор», который был создан два года назад в помощь начинающим и растущим компаниям, было проведено 13 развивающих курсов. Об этом во вторник, 18 января, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, каждый из курсов был посвящен отдельному направлению: умному производству, транспорту, маркетингу, инжинирингу, банковскому делу и финансам, другому. В них приняли участие 330 стартапов.

— Благодаря экспертной поддержке и работе над улучшением своих продуктов выпускники «Московского акселератора» привлекли уже более миллиарда рублей частных инвестиций, — подчеркнула Сергунина.

Заммэра также отметила, что в организации курсов приняли участие свыше 40 корпораций, готовых вкладываться в новые технологичные решения.

Так, например, одним из самых успешных выпускников «Московского акселератора» стала компания, представившая платформу дополненной и смешанной реальности, предназначенную для строительной отрасли. Продукт позволяет визуализировать объекты, в том числе в реальной обстановке. Проект получил финансирование в размере 160 миллионов рублей.

Кроме того, финансирование в размере 120 миллионов рублей получил сервис персонализации рекламных кампаний. Платформа помогает настраивать рекламные кампании для социальных сетей и абонентов сотовых операторов.

Как добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, всего в экосистеме проекта 3,5 тысячи компаний.

— Это все те представители бизнес-сообщества, которым было бы интересно участвовать в новых треках акселератора и развиваться вместе, — подчеркнул он.

До этого Наталья Сергунина рассказала, что в 2021 году более 450 учеников детских технопарков Москвы одержали победу в национальных конкурсах.

В детских технопарках, рассказала заммэра, создано 111 тематических лабораторий, в которых ведется обучение более чем по 400 программам. За прошедший год ученики одержали множество побед в юношеских состязаниях.