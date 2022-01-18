Владимир Ефимов: Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос почти на 30 процентов

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Объем несырьевого неэнергетического экспорта продукции от московских производителей достиг почти 26,6 миллиарда рублей в период с января по октябрь 2021 года. Этот показатель на 29,5 процента опередил уровень аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 18 января.

Он отметил, что в указанный период доля города в общероссийском экспорте составила 17,5 процента. За это время столичные предприятия экспортировали товары в 183 государства.

— Количество стран, закупающих московские товары, также ежегодно растет, — заявил заммэра.

По его словам, лидером импортеров Москвы является Казахстан. За 10 месяцев прошлого года туда отвезли продукцию на 2,71 миллиарда рублей. Также существенные объемы поставок пришлись на Белоруссию, Соединенные Штаты, Германию и Китай.

Так, за указанный период город больше всего экспортировал механическое оборудование, технику, медицинские приборы, а также продукцию сферы аграрной промышленности, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что столичная промышленность за 11 месяцев 2021 года значительно увеличила объем производства. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он вырос почти на 30 процентов.