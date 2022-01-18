Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 63,7 процента

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Год назад в России началась масштабная вакцинация от коронавируса. С начала пандемии полный курс в России прошли 76,7 миллиона человек, включая 10,6 миллиона граждан, которые привились повторно. Об этом во вторник, 18 января, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 18 января уровень коллективного иммунитета в стране составляет 63,7 процента. При этом в четырех субъектах он превышает 80 процентов: в Севастополе (90 процентов), в Санкт-Петербурге (83,5 процента), в Карелии (81,9) и на Чукотке (81,1).

На отметке более 72 процентов коллективный иммунитет находится в таких областях, как Орловская, Калининградская, Пензенская и Тюменска. Также он превышает 72 процента в Хакасии.

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7 января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что если в течение полугода удастся пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции 70 процентам населения, то пандемия COVID-19 будет близка к завершению. Однако если люди будут прививаться медленными темпами, то заболеваемость будет продолжаться до бесконечности.