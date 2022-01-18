Участники ММК решили более 500 задач с помощь сервиса  «Проекты и потребности»

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Более 500 задач решили участники Московского инновационного кластера (МИК) с помощью портала «Проекты и потребности». Специалистам сервиса предстоит исполнить еще 484 задания. Об этом сообщил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин во вторник, 18 января.

Он отметил, что портал позволяет разместить сведения о потребности в поиске партнеров для развития бизнеса. Обратиться за помощью могут как организации, так и частные лица.

— Сервисы, которые предоставляет Московский инновационный кластер, решают самые разные задачи. Разделом воспользовались более тысячи стартапов. Чаще всего технологические предприниматели ищут инвестиции — с этим связано 292 заявки. 94 стартапа ищут площадки для тестовых испытаний своих разработок. Еще 79 запросов посвящены поиску партнеров, — заявил руководитель ведомства.

Фурсин добавил, что открытые запросы решаются с помощью искусственного интеллекта.

— Сервис «Проекты и потребности» является одним из основных инструментов платформы i.moscow, которая дает возможность технологическим компаниям находить оптимальные решения для своих бизнес-задач. Разместить информацию в сервисе может каждый, кто зарегистрирован на i.moscow. Для этого нужно добавить свой проект и его потребности в соответствующий раздел в личном кабинете и дождаться одобрения публикации. Найти проект для сотрудничества также просто, достаточно перейти на страницу сервиса и воспользоваться фильтрами по потребностям, категориям или поиском по ключевым словам, — цитирует слова главы Департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что объем несырьевого неэнергетического экспорта продукции от московских производителей достиг почти 26,6 миллиарда рублей в период с января по октябрь 2021 года. Этот показатель на 29,5 процента опередил уровень аналогичного периода 2020 года.