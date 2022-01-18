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Прием заявок на лучшее украшение кафе и магазинов к праздникам завершился в Москве

Виктория Сикерина

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Прием заявок на лучшее украшение кафе и магазинов к праздникам завершился в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На конкурс лучшего новогоднего оформления столичных магазинов и заведений общепита было подано 179 обращений. Во вторник, 18 января, прием заявок завершился.

Кафе и точки торговли в Москве будут бороться в пяти номинациях. Среди них представлены «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра», «Лучшее оформление предприятия общественного питания» и «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг».

Специальное жюри выбрало по 20 организаций в качестве претендентов на победу. При этом в разделе «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг» было подано лишь 18 заявок.

Уточняется, что победители конкурса получат денежные призы. Подведение итогов пройдет 5 февраля.

Отдать свой голос за конкретный магазин или ресторан можно на портале «Активный граждан» до 30 января, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты цифрового туристического сервиса Russpass вместе с российскими заведениями общественного питания разработали систему скидок на обслуживание. Такой услугой уже можно воспользоваться в 33 ресторанах.

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