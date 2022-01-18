Более 50 тысяч обращений обработал голосовой помощник приложения «Моя Москва»

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Более пятидесяти тысяч запросов принял и обработал голосовой помощник мобильного приложения «Моя Москва». При этом ассистент ответил на 78 тысяч обращений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий во вторник, 18 января.

В ведомстве отметили, что ежедневно виртуальный помощник обрабатывает свыше десяти тысяч заявок.

— Недавно мы добавили полезные функции — оплату коммунальных услуг и передачу показаний счетчиков воды и электроэнергии для квартир, так как это одни из самых востребованных услуг в приложении. Мы разрабатываем голосовой ассистент на все случаи жизни: он может не только проконсультировать пользователей, но и поговорить с ними, — заявили в пресс-службе.

При этом горожане с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) также могут получить услуги с помощью ассистента.

Однако в настоящий момент помощью голосового помощника могут воспользоваться лишь 50 процентов пользователей. Для этого необходимо озвучить свою проблему, после чего робот обработает заявку и откроет окно для получения услуги, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также новые возможности появились у робота-ассистента Единого диспетчерского центра (ЕДЦ). Теперь жители города могут обратиться к виртуальному помощнику по поводу отключения электричества, неисправности осветительных систем в подъездах или фонарей и неубранного во дворах снега.