Стало известно, сколько россияне потратили на лекарства от коронавируса за год

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За год жители России потратили свыше 64 миллиардов рублей на лекарства от коронавируса. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки) на основании данных системы маркировки «Честный знак».

По данным центра, в прошлом году россияне потратили 16,8 миллиарда рублей на противовирусный препарат умифеновир, 7,2 миллиарда — на иммуномодулятор интерферон-альфа-2b, 2,9 миллиарда — на фавипиравир, 1 миллиард — на дексаметазон и 0,8 миллиарда — на метилпреднизолон.

По словам заместителя директора центра Реваза Юсупова, больше всего средств в аптеках в 2021 году составляли москвичи — пять миллиардов рублей. На втором и третьем местах расположились жители Подмосковья и Краснодарского края. Они потратили на лекарства по пять и три миллиарда рублей соответственно.

В общей сложности в стране продали 144 миллиона упаковок медикаментов, передает РИА Новости.

Назальные капли в уходящем году стали самым востребованным в России лекарственным препаратом. В тройку лидеров также попали цитрамон и ибупрофен. Уточняется, что в текущем году в России было продано 127 миллионов упаковок ксилометазолина (капли в нос) на общую сумму свыше 10,4 миллиарда рублей. При этом цитрамона было продано 58,4 миллиона упаковок, а ибупрофена — 54,6 миллиона. Россияне потратили на эти препараты 2,1 и 7,2 миллиарда рублей соответственно. В рейтинг самых популярных лекарственных средств также вошли омепразол для лечения язвы желудка и антибиотик цефтриаксон.