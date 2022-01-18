Стало известно, сколько россияне потратили на лекарства от коронавируса за год
За год жители России потратили свыше 64 миллиардов рублей на лекарства от коронавируса. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки) на основании данных системы маркировки «Честный знак».
По данным центра, в прошлом году россияне потратили 16,8 миллиарда рублей на противовирусный препарат умифеновир, 7,2 миллиарда — на иммуномодулятор интерферон-альфа-2b, 2,9 миллиарда — на фавипиравир, 1 миллиард — на дексаметазон и 0,8 миллиарда — на метилпреднизолон.
По словам заместителя директора центра Реваза Юсупова, больше всего средств в аптеках в 2021 году составляли москвичи — пять миллиардов рублей. На втором и третьем местах расположились жители Подмосковья и Краснодарского края. Они потратили на лекарства по пять и три миллиарда рублей соответственно.
В общей сложности в стране продали 144 миллиона упаковок медикаментов, передает РИА Новости.
Назальные капли в уходящем году стали самым востребованным в России лекарственным препаратом. В тройку лидеров также попали цитрамон и ибупрофен. Уточняется, что в текущем году в России было продано 127 миллионов упаковок ксилометазолина (капли в нос) на общую сумму свыше 10,4 миллиарда рублей. При этом цитрамона было продано 58,4 миллиона упаковок, а ибупрофена — 54,6 миллиона. Россияне потратили на эти препараты 2,1 и 7,2 миллиарда рублей соответственно. В рейтинг самых популярных лекарственных средств также вошли омепразол для лечения язвы желудка и антибиотик цефтриаксон.