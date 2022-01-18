Дети сотрудников ОЭЗ «Технополис «Москва» рассказали, о каких изобретениях мечтают

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В рамках праздника в честь Дня детских изобретений, который прошел 17 января, дети специалистов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» рассказали, о каких изобретениях они мечтают.

Среди самых невероятных стали идеи создания машины времени. Юным изобретателям интересно узнать будущее или ощутить на себе плюсы и минусы прошлого. При этом ребята проявляют особый интерес к разработке плаща-невидимки.

— Все, что связано с перемещением не только во времени, но и в пространстве, также будоражит детское воображение. Опрошенные мечтают о телепортации, быстрых космических кораблях и летающих автомобилях. Суперкомпактный электротранспорт тоже не помешает, особенно если для его управления будут не нужны права, а вот искусственный интеллект, они убеждены: срочно нужно взять под контроль, — отметили в пресс-службе ОЭЗ.

При этом воспитанники Московского государственного колледжа на базе технополиса «Москва» мечтают создать вечные батарейки или аккумуляторы. Для этого, по словам детей, необходимы солнечные батареи.

— Только представьте: ученый придумал гениальную идею, но в его времени нет возможностей ее реализовать. Он замораживается до тех пор, когда появятся нужные инструменты, а потом размораживается и создает то, что хотел, — уточнил один из респондентов.

Также ребята отметили важность развития медицинских технологий и бытовых приборов.

В настоящий момент в столице доступно более двадцати детских технопарков, где юные горожане получают знания в областях промышленного дизайна, роботостроения и нанотехнологий, а также совершают научные открытия.