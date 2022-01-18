Политолог заявил, что Порошенко не планирует покидать большую политику

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Бывший президент Украины Петр Порошенко довольно давно в большой политике, и, скорее всего, он просто так ее не покинет. Такое мнение высказала политолог Евгения Войко, комментируя цели возвращения Порошенко на родину.

Она отметила, что если ориентироваться на заявления Порошенко, то он говорил, что может снова баллотироваться в президенты в следующем цикле, поэтому исключать такую возможность нельзя.

По мнению Войко, Порошенко принял решение вернуться в Киев, так как чувствует поддержку Запада.

— Судя по всему, у него есть ожидания, что ему удастся миновать последствия процесса и выйти сухим. Зная о похожем сюжете с Саакашвили, он принимает решение приехать, значит, судя по всему, чувствует определенные тылы, — отметила она в комментарии Life.ru.

17 января стало известно, что Петр Порошенко вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд. Ему предъявлено обвинение в госизмене.

Заседание суда по делу о госизмене Порошенко перенесли на 19 января. Сам Порошенко заявил, что заседание суда перенесли, так как власти его опасаются.