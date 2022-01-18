Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Политолог заявил, что Порошенко не планирует покидать большую политику

Ирина Игнатенко

В мире
Политолог заявил, что Порошенко не планирует покидать большую политику
Фото: twitter/poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко довольно давно в большой политике, и, скорее всего, он просто так ее не покинет. Такое мнение высказала политолог Евгения Войко, комментируя цели возвращения Порошенко на родину.

Она отметила, что если ориентироваться на заявления Порошенко, то он говорил, что может снова баллотироваться в президенты в следующем цикле, поэтому исключать такую возможность нельзя.

По мнению Войко, Порошенко принял решение вернуться в Киев, так как чувствует поддержку Запада.

— Судя по всему, у него есть ожидания, что ему удастся миновать последствия процесса и выйти сухим. Зная о похожем сюжете с Саакашвили, он принимает решение приехать, значит, судя по всему, чувствует определенные тылы, — отметила она в комментарии Life.ru.

17 января стало известно, что Петр Порошенко вернулся на Украину и сразу получил повестку в суд. Ему предъявлено обвинение в госизмене.

Заседание суда по делу о госизмене Порошенко перенесли на 19 января. Сам Порошенко заявил, что заседание суда перенесли, так как власти его опасаются.

Читайте также:
Политика Украина Петр Порошенко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Все мнения
О проекте