Суд по делу о госизмене Порошенко перенесли на 19 января

Фото: twitter/poroshenko

Печерский районный суд объявил перерыв до 19 января в заседании по избранию меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о государственной измене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.

— Суд по делу Порошенко состоится в среду. Заседание перенесено на 19 января в 14:00 (15:00 по московскому времени), — написал он в Telegram-канале.

Суд ушел в совещательную комнату для принятия решения, а через пять часов ожидания представитель суда сообщил, что в заседании объявлен перерыв.

Сам Порошенко высказался, что заседание суда перенесли, так как власти его опасаются.

— Они испугались, и сегодняшний день 17 января для этого некомпетентного зеленого недоумения станет началом конца их популистской эпохи, — заявил он на митинге после заседания, передает РИА Новости.

Экс-президент Украины поблагодарил всех своих соратников и сторонников за поддержку.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать Порошенко по делу о госизмене. 17 января политик прилетел из Варшавы в Киев, где проходит суд по делу о госизмене.

В ходе заседания Порошенко ненадолго заснул: бывший президент закрыл глаза, затем облокотился на руку и стал клонить голову. Порошенко удалось поспать чуть более минуты, после этого он открыл глаза. Внимание на это не обратил никто из участников заседания, в том числе судья.