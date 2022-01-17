Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Порошенко вылетит из Варшавы в Киев на суд по делу о госизмене

Полина Долганова

В мире
Порошенко вылетит из Варшавы в Киев на суд по делу о госизмене
Фото: twitter/poroshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко вылетит из Варшавы в Киев, где должен состояться суд по делу о государственной измене. Об этом стало известно в понедельник, 17 января.

До этого экс-политик заявил, что 17 января он планирует вернуться в Киев и посетить Печерский суд, куда его вызвали для избрания ему меры пресечения.

Утром 17 января бывший украинский лидер приехал в аэропорт имени Ф. Шопена в Варшаве, чтобы улететь в Киев рейсом, запланированным на 06:40 по местному времени (08:40 по московскому).

Порошенко прибыл в аэропорт и направился в зону досмотра пассажиров, передает РИА Новости.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать бывшего президента Петра Порошенко по делу о госизмене.

Читайте также:
госизмена Петр Порошенко Киев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Все мнения
О проекте