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Украинский суд арестовал все имущество экс-президента Петра Порошенко

Виктория Сикерина

В мире
Украинский суд арестовал все имущество экс-президента Петра Порошенко
Фото: twitter/poroshenko

Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат политика Игорь Головань в четверг, 6 января.

Уточняется, что экс-президента Украины обвиняют в государственной измене.

— Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича, — цитирует РИА Новости слова юриста.

20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

В тот же день в партии «Европейская солидарность» заявили, что дело о госизмене говорит о развитии паранойи у Зеленского. Действия правоохранителей, как уверены во фракции, не имеют ничего общего с правом. Дело против Порошенко является политическим заказом Зеленского, «маниакально» одержимого идеей расправы над главным оппонентом, заключили в партии.

24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать бывшего президента Петра Порошенко по делу о госизмене.

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