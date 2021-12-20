Партия Порошенко назвала Зеленского ничтожеством после дела о госизмене

Фото: president.gov.ua

Уголовное дело о госизмене против бывшего президента Украины Петра Порошенко говорит о развитии паранойи у нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Об этом заявили в партии экс-лидера «Европейская солидарность» в понедельник, 20 декабря.

— Вместо того чтобы укреплять оборону страны, Зеленский усиливает преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны. Это комплекс его собственной президентской неполноценности и типичное нападение политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике, — говорится в сообщении.

Действия правоохранителей, как уверены во фракции, не имеют ничего общего с правом. Дело против Порошенко является политическим заказом Зеленского, «маниакально» одержимого идеей расправы над главным оппонентом, отмечается на странице партии в Facebook.

20 декабря глава штаба партии Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего президента в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Подозрение было подписано заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил чиновник.

В тот же день адвокат экс-президента Илья Новиков рассказал, что Порошенко вызвали 23 декабря на допрос. Политик не смог лично получить повестку из-за того, что находился на конференции в Варшаве, уточнил он.