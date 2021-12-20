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Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса

Иван Юминов

В мире
Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса
Фото: twitter/poroshenko

Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков в понедельник, 20 декабря.

— Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали), и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения «по делу о поставках угля из ДНР» и повестку на допрос на 23 декабря, — отметил Новиков в Facebook.

20 декабря глава штаба партии Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего президента в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Подозрение было подписано заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил чиновник.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему поступила информация о готовящемся на Украине государственном перевороте, который якобы запланирован на 1 декабря. По его словам, люди с Украины и из России обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова в данных событиях с привлечением миллиарда долларов.

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