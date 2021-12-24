Прокуратура Украины подтвердила намерение просить ареста для Порошенко

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Офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать бывшего президента Петра Порошенко по делу о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 24 декабря.

— В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере одного миллиарда гривен, — приводит сообщение ТАСС.

20 декабря глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.

В тот же день в партии «Европейская солидарность» заявили, что дело о госизмене говорит о развитии паранойи у Зеленского. Действия правоохранителей, как уверены во фракции, не имеют ничего общего с правом. Дело против Порошенко является политическим заказом Зеленского, «маниакально» одержимого идеей расправы над главным оппонентом, заключили в партии.