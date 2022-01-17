«Стал клонить голову»: Порошенко заснул в ходе заседания суда в Киеве
Бывший президент Украины Петр Порошенко ненадолго заснул в ходе заседания суда в Киеве по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 17 января.
— Во время выступления адвоката Игоря Голованя бывший президент закрыл глаза, затем облокотился на руку и стал клонить голову. Порошенко удалось поспать чуть более минуты, после этого он открыл глаза, — говорится в сообщении.
Внимание на это не обратил никто из участников заседания, в том числе судья, отмечает РИА Новости.
20 декабря 2021 года глава штаба партии экс-президента Украины Петра Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего лидера в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Соответствующий документ был подписан заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил он.
24 декабря офис генпрокурора Украины подготовил ходатайство в суд, где попросил арестовать Порошенко по делу о госизмене. 17 января политик прилетел из Варшавы в Киев, где проходит суд по делу о государственной измене.