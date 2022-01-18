Двое мужчин предстанут перед судом за заказное убийство в Подмосковье

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Россия, Московская область, городской округ Луховицы, деревня Двуглинково Карта всех событий

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве мужчины, которое произошло осенью 2020 года в подмосковном песчаном карьере. Об этом во вторник, 18 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу, — заключила Врадий.

По версии следствия, осенью 2020 года 19-летний москвич решил убить своего знакомого, который вместе с ним участвовал в преступлениях. Злоумышленник опасался, что сообщник разоблачит его. В качестве исполнителя убийства москвич нанял своего приятеля, пообещав ему вознаграждение в размере 10 тысяч долларов и 300 тысяч рублей. В свою очередь приятель заказчика нанял еще одного человека за плату в 80 тысяч рублей, чтобы вместе с ним совершить преступление.

В один из дней киллер обманом заманил жертву на песчаный карьер недалеко от деревни Двуглинково (Луховицкий городской округ — прим. «ВМ»). Там вместе со своим сообщником убийцы избил и зарезали мужчину.

После преступления киллеры отнесли труп жертвы в лесной массив и забросали ветками. 6 октября 2020 года тело убитого обнаружил прохожий.

Впоследствии силовики задержали организатора и исполнителей убийства — мужчин 1994, 1996 и 2001 годов рождения. В отношении них возбудили уголовных дела по нескольким статьям.