Названы льготы, о которых россияне могли не знать

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума напомнила гражданам России о льготах, о которых они могли не знать.

Так, например, россияне с двумя и более детьми могу не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий. В этом случае новую квартиру нужно приобрести в год продажи предыдущей или не позднее 30 апреля следующего года.

Кроме того, пенсионеры могут не платить налог на имущество. Для этого они должны обратиться в ФНС.

В свою очередь многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды 1 и 2 степеней освобождаются от уплаты земельного налога на шесть соток.

В Госдуме также напомнили, что дети до трех лет и дети из многодетных семей, которые еще не достигли шестилетнего возраста, имеют право получать лекарства на бесплатной основе. Их можно получить в аптеках для льготников, если предоставить рецепт от врача.

Также россиянам напомнили про оплату ЖКУ. Так, семьи могут претендовать на субсидию в том случае, если расходы домохозяйства на оплату жилья и коммунальных услуг составляют больше, чем фиксированная максимально допустимая доля дохода на семью в каждом субъекте РФ, подытожили на странице нижней палаты парламента в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян насчет желаемого уровня МРОТ. Жители мегаполисов считают, что минимальный размер оплаты труда должен быть в 2–3 раза выше нынешнего уровня. Согласно данным опроса, москвичи считают, что МРОТ должен составлять 42,1 тысячи рублей. Жители Владивостока хотят, чтобы минимальная оплата труда составляла 40,5 тысячи, а в Хабаровске — 38,8 тысячи рублей.