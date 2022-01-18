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Более 80 домов демонтировали в Москве с момента старта программы реновации

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 80 домов демонтировали в Москве с момента старта программы реновации
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Специалисты снесли 81 старый дом в Москве с момента старта программы реновации жилищного фонда. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 18 января.

Он отметил, что за указанный период в городе построили и сдали 177 новостроек, общая площадь которых составляет 2,3 миллиона квадратных метров. При этом под заселение уже передали 149 многоэтажек.

— Продолжается строительство 156 домов мощностью 2,6 миллиона «квадратов», 183 новостройки мощностью 3,4 миллиона квадратных метров— проектируются, — уточнил заммэра.

Бочкарев добавил, что в настоящий момент порядка 69,7 тысячи горожан находятся в стадии переселения в новые дома. Еще 47,6 тысячи участников проекта уже получили квартиры, пишет агентство городских новостей «Москва».

Сервис «Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации» стал доступен на портале mos.ru. Теперь горожане смогут отправлять копии необходимых документов в электронном формате. Для заселения в новое жилье горожанам необходимо предоставлять оригиналы документации, однако сейчас бумаги можно донести в центр информирования позже, а сперва предоставить оцифрованные копии.

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