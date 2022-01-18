Кардиолог рассказал о главной ошибке в борьбе с «плохим» холестерином

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Пациентам, имеющим высокий уровень холестерина, часто рекомендуют на постоянной основе принимать статины, однако в большинстве случаев это не приносит ожидаемого результата. Об этой проблеме в своем канале в TikTok рассказал врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.

— Статины — это инструмент, с помощью которых мы должны достичь целевых значений липопротедиов низкой плотности, — отметил кардиолог.

По его словам, прием препаратов становится бессмысленным, если принимающий статины человек не следит за уровнем липопротеидов низкой плотности (ЛПНП или так называемый «плохой» холестерин). Гаглошвили обратил внимание, что целевых значений по ЛПНП достигают лишь 18-20 процентов пациентов, принимающих статины.

Этот показатель равен 1,8 ммоль/л и менее для пациентов с высоким риском и 1,4 ммоль/л и ниже — при очень высоком риске, к которым относятся состояния после инфаркта, инсульта, при диабете и атеросклерозе.

Если прием препаратов не позволяют достигнуть этих целей, то терапия должна быть скорректирована лечащим врачом, добавил кардиолог.

Он подчеркнул, что только снижение показателя ЛПНП помогает сократить риск летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить продолжительность жизни.

До этого Тамаз Гаглошвили объяснил, какие симптомы указывают на наличие сердечного приступа и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также пояснил, существуют ли гендерные различия при возникновении и развитии таких недугов.