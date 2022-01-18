Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Детеныш яка родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка

Виктория Сикерина

Город
Детеныш яка родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Фото: пресс-служба зоосада

Детеныш домашнего яка появился на свет в Центре воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка под Вололамском в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада во вторник, 18 января.

Уточняется, что малыш родился в декабре. Специалисты сразу же установили, что это самка.

— Сейчас она уже подросла и очень резво под присмотром родителей бегает по вольеру. Девочка, как и ее мама, черно-белого окраса. У нее белый хвостик, животик и гольфики на задних ножках. Самочка Кора – еще совсем молодая мама. Это первое ее потомство, поэтому мы сильно переживали за то, как она справится. Но она очень хорошо приняла малышку, вылизала и начала выкармливать. , — отметили в пресс-службе.

При этом детеныш и родители живут в одном вольере, хотя обычно принято отделять самца от семьи. Однако отец Михаил оказался дружелюбным и проявил интерес к малышке, говорится в сообщении зоопарка на официальной странице в социальной сети Instagram.

Видео: instagram/moscow_zoo_official

До этого стало известно, что более 1,5 тысячи детенышей родились за прошедший 2021 год в Московском зоопарке — это рекордное число.

Читайте также:
Зоопарки Волоколамск Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Все мнения
О проекте