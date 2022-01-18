Около 50 тысяч горожан приняли участие в занятиях центра «Моя карьера» в 2021 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 50 тысяч москвичей приняли участие в бесплатных занятиях центра занятости «Моя карьера» за 2021 год. Об этом сообщила директор учреждения Ирина Швец во вторник, 18 января.

По ее словам, такие мероприятия на тридцать процентов увеличивают шанс соискателя найти новую работу.

— На занятиях участники готовятся к собеседованиям, развивают коммуникативные и межличностные навыки, компьютерную грамотность, адаптивность, учатся решать проблемы и управлять эмоциями. Эти компетенции помогут выделиться среди других претендентов и востребованы у работодателей, — отметила руководитель центра.

На сегодняшний момент горожане могут стать участниками 325 авторских программ. Примечательно, что тридцать из них разработали в 2021 году. На занятиях специалисты рассказывают москвичам об основах трудоустройства, помогают составить резюме и грамотно оценить свои навыки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

На днях жителей столицы пригласили принять участие в бесплатном онлайн-курсе «Развитие карьеры в организации» от образовательного комплекса «Техноград» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). Эксперты расскажут об основных аспектах профессионального роста и помогут увеличить заработную плату.