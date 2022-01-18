Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 50 тысяч горожан приняли участие в занятиях центра «Моя карьера» в 2021 году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Итоги — 2021
Город
Около 50 тысяч горожан приняли участие в занятиях центра «Моя карьера» в 2021 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 50 тысяч москвичей приняли участие в бесплатных занятиях центра занятости «Моя карьера» за 2021 год. Об этом сообщила директор учреждения Ирина Швец во вторник, 18 января.

По ее словам, такие мероприятия на тридцать процентов увеличивают шанс соискателя найти новую работу.

— На занятиях участники готовятся к собеседованиям, развивают коммуникативные и межличностные навыки, компьютерную грамотность, адаптивность, учатся решать проблемы и управлять эмоциями. Эти компетенции помогут выделиться среди других претендентов и востребованы у работодателей, — отметила руководитель центра.

На сегодняшний момент горожане могут стать участниками 325 авторских программ. Примечательно, что тридцать из них разработали в 2021 году. На занятиях специалисты рассказывают москвичам об основах трудоустройства, помогают составить резюме и грамотно оценить свои навыки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

На днях жителей столицы пригласили принять участие в бесплатном онлайн-курсе «Развитие карьеры в организации» от образовательного комплекса «Техноград» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). Эксперты расскажут об основных аспектах профессионального роста и помогут увеличить заработную плату.

Читайте также:
Трудоустройство «Моя карьера» Образование
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте