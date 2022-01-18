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Средняя цена на комнату в Петербурге превысила три миллиона рублей

Ирина Игнатенко

Общество
Средняя цена на комнату в Петербурге превысила три миллиона рублей
Фото: pixabay.com

С 2022 года средняя стоимость комнаты в Санкт-Петербурге преодолела отметку в три миллиона рублей, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на данные городского агентства недвижимости.

Как отмечают аналитики, в январе на продажу выставлено около 1567 комнат. Больше всего недвижимости такого типа выставлено на продажу в Центральном районе — 388 объектов.

Общее число продаваемых комнат с июня 2021 года по настоящий момент сократилось на 31,5 процента, отмечают эксперты. Стоимость комнат при этом выросла.

— Средняя стоимость комнаты в январе 2022 года преодолела отметку в три миллиона рублей, а средняя стоимость в пересчете за 1 квадратный метр составляет 151,1 тысячи рублей, — сообщили специалисты.

По уровню цен самым дорогим районом стал Адмиралтейский. Там за один квадратный метр недвижимости придется заплатить около 176 тысяч рублей (примерно 4,43 миллиона за комнату). Дешевле всего стоят комнаты в Красногвардейском районе. Комнату там можно приобрести за 2,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что более четырех миллионов квадратных метров жилья планируют ввести в Москве в 2022 году.

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