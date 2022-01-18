Детский сад на 100 мест построят в столичном районе Головинский

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Кронштадтский бульвар Карта всех событий

Специалисты возведут детский сад на 100 мест в районе Головинский на севере Москвы. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов во вторник, 18 января.

Он отметил, что объект дошкольного образования расположится на Кронштадтском бульваре.

— В столице на постоянной основе действует программа по строительству школ и детских садов для того, чтобы обеспечить детей местами в образовательных учреждениях в шаговой доступности от жилых домов, — пояснил руководитель ведомства.

В детском саду будут предусмотрены четыре группы: младшая, средняя, старшая и подготовительная. Число воспитанников в каждой из них будет составлять до 25 человек.

При этом группы разместят в разных блоках здания. Для детей оборудуют спальни, буфеты, туалеты, раздевалки, залы для музыкальных и физкультурных активностей, комнату для кружков, кабинет логопеда и психолога.

Помимо этого, в учреждении предусмотрены медицинские и процедурные кабинеты, а также технические и административные помещения.

Территорию детского сада также благоустроят. Здесь появятся теневые навесы, современная система освещения и площадки для спорта и игр, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что столица предоставила восемь участков земли для строительства двенадцати объектов образования в 2021 году.