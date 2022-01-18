Дороги до мест крещенских купаний подготовят в Подмосковье

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В Московской области продолжается подготовка дорог и тротуаров к местам крещенских купаний. Работу держат под контролем главы муниципалитетов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

— Отдельная задача — это подготовка к крещению. Определено 224 места крещенских купаний, к которым ведет 256 дорог, там же 186 остановок, 20 километров тротуаров. У нас есть чек-лист, который необходимо заполнить и обеспечить готовность дорожной структуры по 10 позициям, — заявил он.

Алексей Гержик подчеркнул, что дороги, тротуары и остановки общественного транспорта должны быть очищены от снега и обработаны противогололедными материалами. Также необходимо организовать и привести в порядок парковочное пространство, убрать мусор на дорогах. Должна быть организована работа регулировщика на парковке и движение автобусного транспорта до 02:00 к месту проведения купания, передает РИАМО.

Ранее в Подмосковье назвали популярные крещенские купели. В список популярных мест для купания в проруби вошли: купель на территории около Главного храма Вооруженных Сил РФ в Одинцовском округе, источник преподобного Сергия Радонежского Гремячий ключ, купель в селе Радонеж.