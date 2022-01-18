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Свыше 10 домов по реновации в Москве планируют сдать под заселение в 2022 году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Свыше 10 домов по реновации в Москве планируют сдать под заселение в 2022 году
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Переселение в 11 новостроек по программе реновации жилищного фонда планируется начать в первом квартале текущего года. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 18 января.

Он отметил, что около 4,5 тысячи жителей города получат новые квартиры.

— Новостройки расположены в шести округах столицы. Большая часть из них находятся на северо-востоке и юго-западе столицы, — заявил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что с момента старта реализации проекта в Москве сдали 177 новостроек, общая площадь которых составляет 2,3 миллиона квадратных метров. При этом под заселение уже передали 149 многоэтажек.

— 156 домов площадью 2,6 миллиона квадратных метров строятся, еще 183 объекта находятся в проектировании. 69,7 тысячи жителей из 421 дома переселены или находятся в переселении, — заключил он.

17 января заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что пик переселения горожан в новое жилье по программе реновации планируется достичь к 2024 году.

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