Школьные лесничества Подмосковья помогли орнитологам посчитать уток в регионе

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Члены подмосковных школьных лесничеств приняли участие в традиционном зимнем учете водоплавающих птиц и стали участниками Всероссийской акции «Серая шейка-2022», которая прошла в регионе минувшие выходные.

Подобный учет специалисты проводят для получения данных о сроках зимовки птиц, разнообразия и количества остающихся птиц. Учет осуществляют специалисты-орнитологи, однако им зачастую не под силу охватить все территории зимовок. Поэтому на помощь зачастую приходят местные жители.

Участие в акции в этом году принимали школьники Новощаповского школьного лесничества, открытого на базе Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Комитета лесного хозяйства Московской области. Они провели расчеты, сделали фото мест зимовок и описали условия зимовки большой популяции уток в районе плотины на реке Сестре.

Члены школьного лесничества «Бересклет» средней общеобразовательной школы №26 Орехово-Зуева проверили все незамерзающие полыньи на реке Клязьме и осуществили подсчет зимующих там птиц. Ребята уже не первый год принимают участие в подобной акции, передает РИАМО.

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