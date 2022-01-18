Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Школьные лесничества Подмосковья помогли орнитологам посчитать уток в регионе

Ирина Игнатенко

Общество
Школьные лесничества Подмосковья помогли орнитологам посчитать уток в регионе
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Члены подмосковных школьных лесничеств приняли участие в традиционном зимнем учете водоплавающих птиц и стали участниками Всероссийской акции «Серая шейка-2022», которая прошла в регионе минувшие выходные.

Подобный учет специалисты проводят для получения данных о сроках зимовки птиц, разнообразия и количества остающихся птиц. Учет осуществляют специалисты-орнитологи, однако им зачастую не под силу охватить все территории зимовок. Поэтому на помощь зачастую приходят местные жители.

Участие в акции в этом году принимали школьники Новощаповского школьного лесничества, открытого на базе Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Комитета лесного хозяйства Московской области. Они провели расчеты, сделали фото мест зимовок и описали условия зимовки большой популяции уток в районе плотины на реке Сестре.

Члены школьного лесничества «Бересклет» средней общеобразовательной школы №26 Орехово-Зуева проверили все незамерзающие полыньи на реке Клязьме и осуществили подсчет зимующих там птиц. Ребята уже не первый год принимают участие в подобной акции, передает РИАМО.

Ранее специалисты рассказали, как правильно подкармливать синиц зимой.

Читайте также:
Подмосковье Птицы зима
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте