Кардиолог назвала три признака скорого инфаркта

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Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кориневич рассказала о том, на какие симптомы нужно обратить внимание, чтобы не допустить инфаркта.

Кардиолог отметила, что первый признак — это чувство жжения, тяжести, заложенности в груди, левой руке, предплечье или кисти. Иногда боль может отдавать даже в нижнюю челюсть или шею.

— Курильщики думают, что это хронический бронхит. В пандемию коронавируса можно подумать, что это предвестники пневмонии. Но основное отличие в том, что боль будет возникать в момент физической нагрузки: при ходьбе или подъеме по лестнице. Если в момент покоя она проходит, то это говорит о проблемах в коронарных артериях, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Особенно внимательными к своему состоянию должны быть мужчины в возрасте от 45 лет с провоцирующими факторами, к которым относятся курение, малоподвижный образ жизни, стрессы.

Второй сигнал — когда пациент при выходе на холод чувствует жжение в груди.

— Люди думают, что что-то с легкими. Так вот, это холодовая стенокардия. Она есть только у пациентов с проблемами с артериями. Потом организм адаптируется, и спазм уходит. Это и есть главное отличие — боль появляется время от времени на морозе.

Третий сигнал — неприятные ощущения в состоянии покоя в утренние часы. Они могут длиться в течение 5-10 минут, а затем пройти. Непостоянство таких ощущений должно настораживать пациента. Если боль появляется каждое утро, то нужно обратиться к кардиологу.

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