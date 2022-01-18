Дом по реновации на 144 квартиры в СВАО Москвы сдадут до конца 2022 года

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Россия, Москва, Анненская улица, 6 Карта всех событий

Новостройку по программе реновации жилищного фонда в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 18 января.

Он отметил, что дом появится на Анненской улице. Здесь предусмотрено 144 квартиры, большинство из которых — двухкомнатные. Также два жилых помещения оборудуют под потребности горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

— В настоящее время на площадке возводят надземной части здания, — заявил руководитель ведомства.

Загрутдинов добавил, что односекционную многоэтажку с паркингом построят по индивидуальному архитектурному проекту. Фасады специалисты облицуют плиткой пастельного цвета и установят на них короба под кондиционеры в едином стиле, при этом внешние стены нежилых этажей выполнят в темно-коричневом цвете. Входные группы украсят витражиами.

Квартиры будут начинаться со второго этажа. Первый уровень отдадут под коммерческие и технические помещения.

Дворовую территорию новостройки также благоустроят. Здесь установят спортивные и игровые площадки, высадят деревья кустарники, разобьют цветники и газоны, говорится в сообщении.

17 января заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что пик переселения горожан в новое жилье по программе реновации планируется достичь к 2024 году.