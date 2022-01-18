Врач объяснила, как правильно подготовиться к погружению в прорубь

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Купание в ледяной воде – это серьезное испытание для организма. Позволить себе это могут люди, которые физически к этому готовы, например, те, кто закаляется или занимается бегом круглый год. Об этом сообщила заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, кандидат медицинских наук, Мария Вацик.

Она также отметила, что не стоит забывать о предварительной подготовке. Перед купанием нужно поесть, но не переедать. Стоит воздержаться от употребления спиртных напитков, так как алкоголь расширяет сосуды, а при контакте с холодной водой растет потеря тепла, передает «МИР 24».

После погружения нужно согреться — оказаться в теплом помещении, насухо вытереться, одеться в сухую и теплую одежду. Кроме этого, стоит выпить теплый травяной чай. Также стоит следить за состоянием здоровья в ближайшие дни после купания. При возникновении симптомов – температуры, кашля, боли в горле, слабости, недомогании – необходимо обратиться за консультацией к специалистам.

Нельзя принимать участие в крещенских купаниях людям с ослабленным иммунитетом, беременным женщинам, лицам недавно перенесшим вирусное заболевание.

Источник: mir24.tv