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Петербургских школьников не планируют массово переводить на удаленку из-за «омикрона»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Петербургских школьников не планируют массово переводить на удаленку из-за «омикрона»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Северной столицы приняли решение полностью не переводить городскую систему образования на дистанционный формат из-за распространения «омикрона» в городе. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

При этом на удаленный формат обучения будут переводить отдельные классы, в которых будут зафиксированы вспышки заболевания коронавирусом. Чтобы не допустить этого, родителей и учеников просят соблюдать профилактические меры, максимально снизить число контактов вне школы. Если у ребенка появились симптомы вирусного заболевания, то его стоит оставить дома.

Родителям рекомендуется пройти своевременную вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, передает издание «Невские новости».

В городе на этой неделе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Накануне Петербург вновь занял второе место по суточной заболеваемости коронавирусом. Специалисты выявили 4132 новых случая заражения за минувшие сутки, сообщает Nation News.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российского препарата для вакцинации «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» составляет около 75 процентов.

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