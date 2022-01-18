Гинцбург: Эффективность «Спутника V» от «омикрона» составляет около 75 процентов

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Эффективность российского препарата для вакцинации «Спутник V» от штамма COVID-19 «омикрон» составляет около 75 процентов. Об этом во вторник, 18 января, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Если произошла ревакцинация «Спутником Лайт», то 100-процентная защита к «омикрону», — цитирует специалиста газета «Известия».

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Год назад в России началась масштабная вакцинация от коронавируса. С начала пандемии полный курс в России прошли 76,7 миллиона человек, включая 10,6 миллиона граждан, которые привились повторно. По состоянию на 18 января уровень коллективного иммунитета в стране составляет 63,7 процента. При этом в четырех субъектах он превышает 80 процентов: в Севастополе (90 процентов), в Санкт-Петербурге (83,5 процента), в Карелии (81,9 процента) и на Чукотке (81,1 процента).

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом 16,1 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 8342 случая инфицирования COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 688 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром врачей в России за 24 часа полностью выздоровели 24 564 пациента.