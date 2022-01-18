В России выявили 31 252 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы во вторник, 18 января.

При этом 16,1 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 8342 случая инфицирования COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 688 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром врачей в России за 24 часа полностью выздоровели 24 564 пациента.

Всего за время пандемии в стране заболели коронавирусом 10 865 512 человек. За весь период распространения инфекции от COVID-19 скончались 322 678 граждан, подытожили в оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Год назад в России началась масштабная вакцинация от коронавируса. С начала пандемии полный курс в России прошли 76,7 миллиона человек, включая 10,6 миллиона граждан, которые привились повторно. По состоянию на 18 января уровень коллективного иммунитета в стране составляет 63,7 процента. При этом в четырех субъектах он превышает 80 процентов: в Севастополе (90 процентов), в Санкт-Петербурге (83,5 процента), в Карелии (81,9) и на Чукотке (81,1).

17 января глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Теперь к противопоказаниям для вакцинации от COVID-19, в частности, относятся гиперчувствительность к компонентам, аллергия и осложнения после прививок. Кроме того, список дополнен пунктами об острых инфекционных и вирусных заболеваниях.