Ученые объяснили, как распознать болезнь печени по зубам

Фото: Pexels

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), которую все чаще диагностируют у пациентов, может влиять на состояние зубов. К такому выводу пришли американские ученые.

Так, у людей с этим заболеванием часто возникает кариес. Также о НАЖБП может сигнализировать потеря зубов. Следствием заболевания может стать также пародонтит. Последний нередко возникает при циррозе, гепатоцеллюлярной карциноме и трансплантации органа, пишет «МедикФорум».

Специалисты Национальной службы здравоохранения Британии (NHS), в свою очередь, предупредили, что к числу симптомов жировой болезни печени можно отнести пожелтение глазного яблока и покраснение ладоней.

Ранее врач-гепатолог, гастроэнтеролог Павел Богомолов рассказал «Вечерней Москве», что о серьезных болезнях печени могут свидетельствовать появление желтушности на коже, повышенная утомляемость и увеличение объема живота могут. По его словам, основным недугом при такой клинической картине является цирроз. Изменение цвета кожного покрова, увеличение объема брюшной области являются признаками поздних стадий цирроза печени, уточнил доктор.