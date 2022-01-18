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Здание бывшего кинотеатра «Байконур» ввели в эксплуатацию после ремонта

Виктория Сикерина

Город
Здание бывшего кинотеатра «Байконур» ввели в эксплуатацию после ремонта
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Декабристов, 17 Карта всех событий

Отремонтированное здание бывшего кинотеатра «Байконур» в районе Отрадное на северо-востоке Москвы ввели в эксплуатацию. Об этом сообщили в Мосгосстройнадзоре во вторник, 18 января.

В комитете уточнили, что на указанной территории откроют новый многофункциональный общественный центр в шаговой доступности от жилых кварталов.

Здание располагается на улице Декабристов. Специалисты оборудуют здесь крупный кинокомплекс, торговые ряды, зоны отдыха, открытую террасу и заведения общепита. Также проектом предусмотрено оборудование комнаты матери и ребенка.

Отделка внутренних помещений начнется после сдачи объекта.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах, — приводятся слова главы ведомства Игоря Войстратенко в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что кинотеатр «Спутник» на Солдатской улице капитально отремонтируют. К настоящему моменту проектная документация уже согласована. Кинотеатр появился в Лефортове в 1958 году и моментально стал одним из самых излюбленных мест среди местных жителей.

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