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Доктор Мясников объяснил, как уберечь себя от сахарного диабета

Анна Михалюк

Общество
Доктор Мясников объяснил, как уберечь себя от сахарного диабета
Фото: Pexels

Врач Александр Мясников дал рекомендации, придерживаясь которым, пациенты смогут защитить себя от сахарного диабета.

Во-первых, необходимо спать 7–8 часов в сутки. Недосыпание, как и сон более девяти часов, пагубно скажутся на здоровье человека. Во-вторых, необходима физическая активность. В-третьих, правильное питание.

— Важно понимать, что ты ешь. Самый большой провокатор сахарного диабета, особенно у детей, — это фруктовые соки. Недаром во всем мире сладкие напитки запрещают продавать рядом со школами. Это дает толчок к началу ожирения. Нужно есть не более 1800 калорий в день, — сказал Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

При составлении ежедневного меню нужно придерживаться средиземноморской диеты, куда входит рыба, зелень, овощи, орехи, масла и кисломолочные продукты. Также, по словам врача, нужно пить чай и кофе: они замедляют развитие диабета. Также к факторам риска развития этого заболевания относится недостаток витамина D.

Если пациенту поставили диагноз «сахарный диабет», он должен регулярно наблюдаться у офтальмолога, кардиолога, а также проверять состояние почек.

Кардиолог назвала три симптома, которые указывают на скорый инфаркт.

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