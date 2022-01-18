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Театр «Практика» представит в Музее Москвы премьеру «Тени великих смущают меня»

Ольга Маркова

Развлечения
Театр «Практика» представит в Музее Москвы премьеру «Тени великих смущают меня»
Фото: Пресс-служба театра «Практика»
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Театр «Практика» 28 и 29 января приглашает зрителей в Музей Москвы на премьерные показы спектакля по «Нобелевской речи» Иосифа Бродского «Тени великих смущают меня». Работа основана на знаменитом тексте о гуманизме.

Идея спектакля принадлежала Дмитрию Брусникину. Его ученик, режиссер Гладстон Махиб позвал в проект артистов Мастерской Брусникина разных поколений. В постановке заняты артисты Марина Васильева, Яна Гладких, Анастасия Великородная, Анастасия Лебедева, Мария Лапшина, Анастасия Скорик, Алексей Мартынов, Иван Литвиненко, Александр Матросов, Петр Скворцов и студенты Школы-студии МХАТ.

— Дмитрий Владимирович Брусникин часто говорил о Нобелевской речи Бродского и о том, как важно, чтобы она звучала громче. Ему хотелось, чтобы этот текст читали люди разного возраста. Так появилась мысль собрать в этом проекте учеников и студентов Брусникина, — отметил Гладстон Махиб.

Художница Ваня Боуден перенесла действие на взлетно-посадочную полосу абстрактного аэропорта. Сюда прибывают одетые в Louis Vuitton знаменитости с фирменными сумками в руках.

Трап самолета становится кафедрой, с которой каждый путешественник озвучивает идеи из лекции нобелевского лауреата. Каждое исполнение обнаруживает новые грани и смыслы в знаменитом тексте о ценности человеческой жизни и литературы.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба театра.

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