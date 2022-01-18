Ученые объяснили, какие родинки могут перерасти в рак

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Некоторые родинки могут сигнализировать о развитии онкологического заболевания. О симптомах рака, связанных с родинками, рассказали британские ученые.

Отмечается, что тревогу нужно бить, если родинка трансформировалась в течение нескольких недель или месяца.

Так, по их словам, насторожить человека должно увеличение числа родинок на теле. Также стоит опасаться в тех случаях, когда родинки изменились в цвете, форме и размере.

Медики обратили внимание, что обычно родинка имеет однородный цвет, тогда как меланома бывает двух тонов и больше. Не стоит медлить к походу к врачу, если диаметр родинки превышает шесть миллиметров, а также если образование чешется, болит или кровоточит, пишет News.ru.

До этого онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал, что признаками рака кожи могут быть не только изменения цвета и формы родинок на теле. Существуют нетипичные симптомы и локации появления опухолей, которые может распознать только специалист. Одним из нетипичных признаков может быть беспигментная родинка. Она имеет розовый или красный цвет и, как правило, появляется на открытых местах. Также опухоль кожи может появиться не только на открытых частях тела, но и локализоваться в области слизистой или подногтевом ложе.