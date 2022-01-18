Стоимость нового жилья в столичном регионе выросла на 80 процентов за два года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Средняя цена квадратного метра нового жилья в Москве и области за год увеличилась на 27,9 процента, а за два года — на 80 процентов. Соответствующее исследование сервиса ЦИАН опубликовали во вторник, 18 января.

Так, в январе 2022 года стоимость квадратного метра в новостройке составила 244,3 тысячи рублей.

— В 2018 году средняя цена квадратного метра увеличилась на 2,6 процента, в 2019 году — на 12,4 процента, в 2020 году — на 25,2 процента, — отметили авторы материала.

Уточняется, что в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) стоимость на новую недвижимость увеличилась на 21 процент, а в Подмосковье — на 29,4 процента.

При этом прибыль девелоперов за минувший год достигла 1,86 триллиона рублей. Этот показатель на 42 процента больше, чем уровень 2020 года, передает ТАСС.

До этого стало известно, что с 2022 года средняя стоимость комнаты в Санкт-Петербурге преодолела отметку в три миллиона рублей. В январе на продажу выставлено около 1567 комнат. Больше всего недвижимости такого типа выставлено на продажу в Центральном районе — 388 объектов.