Голикова сообщила, что в России выявили уже 1682 официальных случаев «омикрона»

Фото: Пресс-служба Госдумы

К настоящему моменту в России уже выявили 1682 случая заболевания штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», однако на самом деле их насчитывается гораздо больше. Об этом во вторник, 18 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом сейчас наблюдается в 67 регионах страны. При этом омикрон-штамм является доминирующим в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге.

Вице-премьер подытожила, что российские власти внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в мире. Так, число подтвержденных случаев заболевания «омикроном» за последнее время увеличилось в 11,2 раза, пишет РИА Новости.

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом 16,1 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 8342 случая инфицирования COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 688 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром врачей в России за 24 часа полностью выздоровели 24 564 пациента.