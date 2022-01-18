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Зимний учет охотничьих видов животных начался в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Зимний учет охотничьих видов животных начался в Подмосковье
Фото: Pexels

Специалисты Минэкологии Подмосковья приступили к подсчету основных видов охотничьих животных. Учет будут вести на протяжении двух месяцев.

К основным видам охотничьих животных относят: лося, косулю, кабана, оленя, зайца, лису, горностаев и других зверей. Среди птиц выделяют рябчика, тетерева, глухаря и серую куропатку.

Специалистам предстоит проделать большую и кропотливую работу на территории шестидесяти охотничьих хозяйств, на каждое приходится 10–12 маршрутов. В общей сложности сотрудникам придется преодолеть свыше 7 тысяч километров по зимнему бездорожью. На основании анализа полученных данных будут приниматься решения об определении квот и норм допустимой добычи.

В настоящее время в регионе обитает около семидесяти видов охотничьих животных и птиц, передает РИАМО.

В минувшие выходные школьные лесничества Подмосковья помогли орнитологам посчитать уток в регионе. Подобный учет специалисты проводят для получения данных о сроках зимовки птиц, разнообразия и количества остающихся птиц каждый год. Помогают собирать данные о птицах и местные жители.

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