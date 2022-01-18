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Врач назвал болезни, вызывающие сонливость

Ирина Игнатенко

Общество
Врач назвал болезни, вызывающие сонливость
Фото: pixabay.com

Существует большое количество факторов, которые приводят к нарушению сна, в том числе к повышенной сонливости. Этот симптом не стоит оставлять без внимания. О каких болезнях говорит постоянное желание поспать, рассказал руководитель медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович.

Так, по словам врача, повышенная сонливость днем может быть одним из ранних признаков сахарного диабета второго типа.

— Для того чтобы исключить или подтвердить эту причину нарушений сна, нужны анализы, которые назначает эндокринолог, на уровень глюкозы и гликированного гемоглобина в крови, — отметил специалист в комментарии ОСН.

Вторая возможная причина сонливости — гормональные нарушения: снижение выработки мелатонина, который отвечает за регуляцию цикла сна и бодрствования, гипотиреоз (недостаточная выработка гормонов щитовидной железы), проблемы с работой надпочечников. Каждое из этих нарушений имеет и свои симптомы: изменение давления, головные боли, отеки. Для правильной диагностики необходимо сделать анализ на уровень гормонов.

Также сонливость может указывать на анемию, плохое питание, заболевания печени, почек, ЖКТ, сердца и сосудов.

Ранее эксперты назвали яркие симптомы нехватки витамина D.

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