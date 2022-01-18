Фото: Алексей Орлов

Россия, Москва, улица Талалихина, 33 Карта всех событий

Гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Рождество» пройдет в очном формате в Москве 20 января. Об этом во вторник, 18 января, сообщила президент Центра возрождения традиций Анна Карпинович во время пресс-конференции.

По ее словам, 16-й по счету фестиваль пройдет в Московском государственном университете пищевых производств. Карпинович подчеркнула, что это первый раз, когда фестиваль проходит на территории учебного заведения.

— В этот раз в фестивале примут участие 25 колледжей и вузов, которые представят свои команды, а также 10 школ, 29 индивидуальных участников, — рассказала она.

Всего в этом году на фестивале пройдут соревнования в пяти номинациях: «Мясо», «Тесто», «Видео», «Сервис» и «Арт». В рамках последней номинации, добавила президент центра, участники должны будут составить из пищевых продуктов рождественскую композицию.

Кроме того, индивидуальные участники представят сладкие закрытые пироги и пироги с начинкой из птицы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что XVI Детский фестиваль искусств «Январские вечера» пройдет с 23 по 30 января. В его рамках москвичи и гости столицы смогут посетить мероприятия на концертных площадках города. Художественный руководитель форума — заслуженный деятель искусств России, директор МССМШ имени Гнесиных Михаил Хохлов.