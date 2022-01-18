«Султанские повадки»: Прилучного высмеяли за «гарем» с Карпович и Муцениеце

Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Подписчики Павла Прилучного высмеяли актера за то, что он следом друг за другом опубликовал совместные фотографии из Дубая с бывшей женой Агатой Муценице, а после — с нынешней возлюбленной Мирославой Карпович.

Последняя серия снимков была сделана актером в пустыне. На них он предстал в национальной арабской одежде, что тут же стало поводом для колкостей со стороны фолловеров.

«Две фотосессии с двумя женщинами в одном городе... Ну шейх как минимум»; «Султанские повадки?»; «Во дает! Развел гарем в Дубае»; «Высокие отношения! Днем — с семьей, вечером — в пустыню с гурией», — отметились в комментариях подписчики.

До этого Прилучный впервые за долгое время опубликовал совместное фото с бывшей женой Агатой Муцениеце. Бывшие влюбленные решили отметить старый Новый год в Дубае вместе со своими детьми. В кадре все члены семьи улыбаются на камеру. На заднем плане виден местный парк развлечений. Несколько лет назад семья сделала точно такой же кадр в Дубае. Поклонники были обескуражены и очень тронуты таким неожиданным снимком, о чем сообщили в комментариях.