Неизвестные ограбили 90-летнего пенсионера, распылив ему в лицо баллончик

Двое неизвестных, заявившись в квартиру престарелого москвича, распылили в его лицо баллончик и забрали крупную сумму денег. Об этом во вторник, 18 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на востоке Москвы. Поздним вечером двое неизвестных вошли в квартиру 90-летнего пенсионера, расположенную в доме 46А по улице 5-й Парковой.

Они распылили в лицо пожилому мужчине баллончик с неустановленной жидкостью. После этого злоумышленники забрали у него 160 тысяч рублей и скрылись.

Пенсионера доставили в больницу, где медики диагностировали у него химический ожог и кровоизлияние обоих глаз.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

До этого сообщалось, что двух человек задержали за избиение мужчины, уснувшего в подъезде жилого дома в Басманном районе Москвы. В ходе инцидента 38-летний мужчина также решился куртки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по 162-й статье УК РФ «Разбой». Оба злоумышленника в настоящее время находятся под стражей.