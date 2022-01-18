Иммунолог Крючков объяснил сокращение карантина по коронавирусу до семи дней

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Снижение срока карантина до семи дней позволит минимизировать расходы, которые приносит соблюдение карантинного режима. Кроме того, при «омикрон»-штамме симптомы проявляются быстрее. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.

По его словам, уменьшение сроков карантина позволит уменьшить затраты, которые связаны с вынужденной изоляцией.

— Наверное, это связано с желанием снизить социально-экономические издержки, связанные с соблюдением карантинного режима в случае, если человек является контактным по коронавирусной инфекции, — рассказал собеседник «ВМ».

Он отметил, что, судя по научным данным, медианный инкубационный период действительно снизился, как и верхняя граница у «омикрон»-штамма.

Для «дельта»-штамма это тоже было характерно, но сейчас данная особенность стала более явной, заметил эксперт.

— Ранее медианный инкубационный период оценивался в шесть с половиной дней, сейчас он находится на уровне четырех дней. При этом изначально было от двух до 14 дней, потом — от одного до 11 дней. Но, по последним данным, точно сказать сложно, насколько подвинулась верхняя граница. С моей точки зрения, если мы не хотим некоторые случаи упустить — тех, кто сможет распространять инфекцию после окончания периода карантина, — то оптимально сделать 9–10 дней, иначе мы потеряем 10–15 процентов случаев, — рассказал Крючков.

Как заметил иммунолог, более серьезная проблема заключается в том, что действующие до этого режимы массово не соблюдались: даже людей, проживающих в одной квартире с заболевшим, часто не отправляют на карантин. Если бы они семь дней провели дома, это было бы несопоставимо лучше, чем вообще без карантина, подчеркнул Крючков.

Вакцинированным при контакте с заболевшим также стоит переждать некоторое время, уверен специалист.

— Главное, чтобы все контактные лица действительно соблюдали карантин, включая и вакцинированных. У нас сейчас действует режим, когда вакцинированные и недавно переболевшие исключаются из этой истории, но это неправильно, потому что в пике инфекции вакцины дают эффективность 30 процентов. Поэтому вакцинированные могут заражаться и передавать инфекцию. Да, это будет более кратковременный период, и, скорее всего, они переболеют либо бессимптомно, либо легко, но могут распространить инфекцию, — резюмировал эксперт.

Сроки карантина для заболевших COVID-19 в РФ сократят до семи дней. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России, — заявила она.