Сроки карантина для заболевших COVID-19 сократят до семи дней в России

Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Срок карантина для заболевших коронавирусной инфекцией сократят до семи дней в России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во вторник, 18 января.

— Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России, — сообщила она.

По словам вице-премьера, из-за распространения агрессивного штамма COVID-19 «омикрон» интернаты в стране будут работать в закрытом режиме, пишет ТАСС.

В этот же день Голикова сообщила, что к настоящему моменту в России уже выявили 1682 случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон», однако на самом деле их насчитывается гораздо больше. По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом сейчас наблюдается в 67 регионах страны. При этом омикрон-штамм является доминирующим в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Вице-премьер заключила, что число подтвержденных случаев заболевания «омикроном» за последнее время увеличилось в 11,2 раза.

17 января глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Теперь к противопоказаниям для вакцинации от COVID-19, в частности, относятся гиперчувствительность к компонентам, аллергия и осложнения после прививок. Кроме того, список дополнен пунктами об острых инфекционных и вирусных заболеваниях.