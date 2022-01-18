Иммунолог объяснил, как привитый от COVID-19 заражает окружающих

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Вакцинированный от коронавируса человек, который заболел COVID-19, практически не опасен для окружающих. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, у привитого, как у переболевшего человека, который вновь заразился, вирусная нагрузка небольшая и его способность распространить инфекцию приближается к нулю.

— Все зависит от клинической картины: если человек не чихает, не кашляет, а просто дышит, то при разговоре с ним вирус распространяется недалеко. И самих вирусов очень мало у вакцинированных и переболевших, — сказал Жемчугов.

Для полноценной передачи вирусов, их количество, по словам врача, должно достигать тысячи и даже десятки тысяч частиц. Также многое зависит от того, каким именно штаммом ковида заразился человек.

— Многое зависит от вирулентности вируса, от степени его токсичности. Например, «дельта»-штамм намного живее и активнее, чем «омикрон», — уточнил иммунолог.

Таким образом, привитый и переболевший человек не способен создать необходимые условия для распространения COVID-19 и заражения других людей, подчеркнул Жемчугов.

Однако если у пациента тяжелый иммунодефицит, то при чихании и кашле частицы вируса со слюной и слизью будут распространяться на более дальние расстояния, заключил эксперт.