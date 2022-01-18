Больше всего боялась стать «овощем»: Елена Проклова рассказала об инсульте

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Пережившая инсульт 68-летняя актриса Елена Проклова рассказала о своем восстановлении и опасениях стать «овощем» и обузой для близких.

— Я уже встаю, заставляю себя делать зарядку. Но главное, что не потеряна интеллектуальная платформа. Я повторила все свои монологи, стихи, которые знаю. Все помню! Больше всего боялась стать «овощем» и обузой для близких. И движения не потеряны, — поделилась артистка.

Также она рассказала, что ее все время шатает и тошнит, так как поврежден мозжечок, который отвечает за вестибулярный аппарат.

В эфире программы «Пусть говорят» муж Прокловой Андрей Тришин рассказал, что ей стало плохо еще в поезде до Санкт-Петербурга, а перед выходом на сцену даже вызвали скорую. Но спектакль актриса доиграла до конца.

— Ее выводили, сажали. Она все мизансцены сыграла в сидячем положении, потому что стоять не могла. Утром 3 января она приехала из Питера домой. Состояние жуткое, — рассказал Тришин.

Однако попала в больницу актриса только 10 января, там она находится до сих пор.

Елена Проклова снялась в таких фильмах, как «Мимино», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «Собака на сене», «Будьте моим мужем».

Ранее Елена Проклова рассказала, что в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам со стороны известного артиста, а позже назвала имя Олега Табакова.