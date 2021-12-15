«Нельзя перечеркнуть любовь»: Проклова впервые призналась в связи с Табаковым

Фото: Youtube / НТВ

Минувшей весной актриса Елена Проклова рассказала, что в 15-летнем возрасте подверглась домогательствам со стороны известно артиста. Она признавалась, что мужчина принуждал ее к интимной связи, хотя ей было это неприятно. Звезда вспоминала об этом со слезами на глазах. Но тогда имени актера она не назвала.

В Сети бурно обсуждали откровения актрисы и предположили, что ее возлюбленным мог быть Олег Табаков. Накануне Проклова все же призналась, что ее рассказ был именно о нем.

— Я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Олегу Павловичу, который дал мне так много положительного в жизни, что та история близости — это просто один из моментов. И близкие, думаю, должны сострадать и помогать своим любимым людям выходить из таких ситуаций. Уметь пережить и сохранить уважение. Нельзя из-за каких-то одного, двух или трех моментов взять и перечеркнуть жизнь человека и свою любовь к нему, — сказала артистка в интервью «Собеседнику».

Она также отметила, что не хотела причинять боли семье покойного Табакова.

Проклова ранее ответила молодому актеру, обвинившему ее в домогательствах. Актриса не помнит молодого актера, который обвинил ее в домогательствах, об этом она заявила в разговоре с «Вечерней Москвой», комментируя обвинения в свой адрес. Она также добавила, что парень просто решил пропиариться на ее имени.